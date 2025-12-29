У Кремлі анонсували нову телефонну розмову Трампа і Путіна

Речник Кремля Дмитрій Пєсков анонсував розмову американського президента Дональда Трампа та очільника Кремля Владіміра Путіна найближчим часом.

Його слова цитує РБК, пише "Європейська правда".

Як повідомлялося, напередодні Володимир Зеленський та Трамп зустрілися у Флориді для переговорів про мир, при цьому Трамп одразу попередив, що зателефонує Путіну після розмови.

Відтак у понеділок, 29 грудня, Пєсков анонсував ще одну розмову Путіна та Трампа.

"Дзвінок буде з Трампом найближчим часом", – зазначив він.

Зазначимо, Трамп розповів про те, що очільник Кремля начебто "хоче бачити успіх" України, а також – буде допомагати у відбудові.

А Зеленський пізніше заявив, що Україна, передусім зацікавлена, щоб Росія віддала гроші і "щоб це були репарації".