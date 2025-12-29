В Кремле анонсировали новый телефонный разговор Трампа и Путина

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал разговор американского президента Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина в ближайшее время.

Его слова цитирует РБК, пишет "Европейская правда".

Как сообщалось, накануне Владимир Зеленский и Трамп встретились во Флориде для переговоров о мире, при этом Трамп сразу предупредил, что позвонит Путину после разговора.

Поэтому в понедельник, 29 декабря, Песков анонсировал еще один разговор Путина и Трампа.

"Звонок будет с Трампом в ближайшее время", – отметил он.

Отметим, Трамп рассказал о том, что глава Кремля якобы "хочет видеть успех" Украины, а также – будет помогать в восстановлении.

А Зеленский позже заявил, что Украина, прежде всего заинтересована, чтобы Россия отдала деньги и "чтобы это были репарации".