Туск: до завершення мирних переговорів ще далеко

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що до завершення мирних переговорів у війні РФ проти України ще далеко, але не можна дозволити Росії диктувати умови миру.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Туск вважає успіхом останніх розмов заява США про участь в гарантіях безпеки для України.

"Після нічних переговорів з лідерами європейських країн одне є певним: Захід і Україна програють цю конфронтацію, якщо Росія зможе нас розділити і диктувати умови миру. Успіхом є заява про участь США в гарантіях безпеки. Але до завершення переговорів ще далеко", – заявив польський прем'єр.

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з американським президентом заявив, що Україна хотіла б від США гарантій безпеки на 30-40-50 років.

Зазначимо, президент Франції Емманюель Макрон каже, що на початку січня в Парижі відбудеться зустріч країн "коаліції рішучих", де планують фіналізувати конкретні внески кожної держави у систему безпекових гарантій для України.

Як повідомлялося, Зеленський та Трамп зустрілися у Флориді для переговорів про мир, при цьому Трамп одразу попередив, що зателефонує Путіну після розмови.