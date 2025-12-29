Туск: до завершения мирных переговоров еще далеко

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что до завершения мирных переговоров в войне РФ против Украины еще далеко, но нельзя позволить России диктовать условия мира.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

Туск считает успехом последних переговоров заявление США об участии в гарантиях безопасности для Украины.

"После ночных переговоров с лидерами европейских стран одно является определенным: Запад и Украина проиграют эту конфронтацию, если Россия сможет нас разделить и диктовать условия мира. Успехом является заявление об участии США в гарантиях безопасности. Но до завершения переговоров еще далеко", – заявил польский премьер.

Президент Владимир Зеленский после встречи с американским президентом заявил, что Украина хотела бы от США гарантий безопасности на 30-40-50 лет.

Отметим, президент Франции Эмманюэль Макрон говорит, что в начале января в Париже состоится встреча стран "коалиции решительных", где планируют финализировать конкретные вклады каждого государства в систему гарантий безопасности для Украины.

Как сообщалось, Зеленский и Трамп встретились во Флориде для переговоров о мире, при этом Трамп сразу предупредил, что позвонит Путину после разговора.