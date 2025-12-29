Глава МЗС Чехії: Україна вже пішла на значні поступки, тепер м'яч на стороні РФ

Світ рухається до дипломатичного вирішення війни в Україні, що також підтримує чеський уряд.

Про це повідомив ČTK міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка, передає "Європейська правда".

За його словами, Україна значно поступилася в останні дні, і тепер м'яч знаходиться на боці Росії.

"Я радий, що світ нарешті рухається до дипломатичного вирішення, яке також підтримує чеський уряд. Виявляється, єдиним, хто може змусити обидві сторони домовлятися, є Дональд Трамп, який позиціонує себе в ролі "миротворця", – сказав Мацінка.

Але терпіння Трампа не безмежне, вважає глава дипломатії, тому обидві сторони повинні підійти до переговорів конструктивно. "Україна зробила значні поступки в останні дні, тепер м'яч на боці Росії", – зазначив він.

На думку Мацінки, сильні та реалістичні гарантії безпеки від Заходу можуть бути ефективною альтернативою для України замість вступу до Організації Північноатлантичного договору. Водночас вони можуть забезпечити, що російська агресія не повториться в майбутньому, додав він.

Як зазначив польський прем'єр Дональд Туск, до завершення мирних переговорів ще далеко.

Як повідомлялося, Зеленський та Трамп зустрілися у Флориді для переговорів про мир, при цьому Трамп одразу попередив, що зателефонує Путіну після розмови.