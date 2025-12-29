Глава МИД Чехии: Украина уже пошла на значительные уступки, теперь мяч на стороне РФ

Мир движется к дипломатическому решению войны в Украине, что также поддерживает чешское правительство.

Об этом сообщил ČTK министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка, передает "Европейская правда".

По его словам, Украина значительно уступила в последние дни, и теперь мяч находится на стороне России.

"Я рад, что мир наконец движется к дипломатическому решению, которое также поддерживает чешское правительство. Оказывается, единственным, кто может заставить обе стороны договариваться, является Дональд Трамп, который позиционирует себя в роли "миротворца", – сказал Мацинка.

Но терпение Трампа не безгранично, считает глава дипломатии, поэтому обе стороны должны подойти к переговорам конструктивно. "Украина сделала значительные уступки в последние дни, теперь мяч на стороне России", – отметил он.

По мнению Мацинки, сильные и реалистичные гарантии безопасности от Запада могут быть эффективной альтернативой для Украины вместо вступления в Организацию Североатлантического договора. В то же время они могут обеспечить, что российская агрессия не повторится в будущем, добавил он.

Как отметил польский премьер Дональд Туск, до завершения мирных переговоров еще далеко.

Как сообщалось, Зеленский и Трамп встретились во Флориде для переговоров о мире, при этом Трамп сразу предупредил, что позвонит Путину после разговора.