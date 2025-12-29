59% українців продовжують підтримувати вступ України до ЄС попри виклики на шляху

Вступ до Європейського союзу залишається пріоритетом більшості українців попри зовнішні та внутрішні виклики, які виникають на цьому шляху.

Такими є результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова у період з 5 по 16 грудня 2025 року, повідомляє "Європейська правда".

Після початку повномасштабної війни підтримка європейської інтеграції пережила суттєве зростання, зокрема завдяки отриманню статусу кандидата. Станом на грудень 2024 року 69% населення підтримували вступ до ЄС. Попри зниження підтримки євроінтеграційного шляху у 2025 році до 59%, орієнтація на вступ до ЄС залишається на найвищому рівні порівняно з роками до повномасштабного вторгнення.

У 2013 році підтримка вступу до ЄС досягала 43%. Однак тоді країна була розділена між двома альтернативами. Частина населення дивилася в бік Європи (43%). Інша частина − в бік євразійського союзу з Росією (29,5%). Після Революції Гідності картина кардинально змінилася. Підтримка ЄС стала стійкою та домінуючою, а підтримка євразійського напряму різко знизилася і більше не є реальною альтернативою.

"Зниження підтримки вступу до ЄС протягом останнього року варто розглядати не як зростання антиєвропейських настроїв у країні, а в ширшому контексті втоми та розчарування суспільства через сповільнення темпів змін порівняно з початком повномасштабного вторгнення", – пояснюють соціологи.

Європейський курс України підтримують у всіх макрорегіонах, але інтенсивність підтримки різна. У західних областях підтримка вступу до ЄС є найвищою (79%). У центральних підтримка також висока, хоча менш одностайна (62%). У південних та східних областях частка прихильників вступу до ЄС нижча, але навіть там ЄС залишається першим вибором порівняно з іншими опціями (44,5% і 38% відповідно). Водночас у Південному та Східному макрорегіонах більше тих, хто обирає не приєднуватися до жодного союзу (32% і 33%), а також більше тих, хто не визначився з відповіддю (19% і 24%).

Серед тих, хто вірить у перемогу України, підтримка вступу до ЄС дуже висока (73%). Водночас серед тих, хто не вірить у перемогу, підтримка ЄС становить лише 29%. У цій групі помітно більше тих, хто обирає не приєднуватися до жодного союзу (41%), а також більше респондентів, які не мають чіткої позиції з цього питання (23%).

Також українці досі вважають членство в НАТО найкращим варіантом гарантування безпеки України, але їх частка за рік знизилася з 55% до 38%.

Інше дослідження показало, що готовність європейських лідерів продовжувати підтримку України навіть попри "розворот" США привела до зростання довіри до Європейського Союзу, водночас довіра до НАТО серед українців помітно впала.

