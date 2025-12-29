59% украинцев продолжают поддерживать вступление Украины в ЕС, несмотря на вызовы на этом пути

Вступление в Европейский союз остается приоритетом большинства украинцев, несмотря на внешние и внутренние вызовы, которые возникают на этом пути.

Таковы результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова в период с 5 по 16 декабря 2025 года, сообщает "Европейская правда".

После начала полномасштабной войны поддержка европейской интеграции пережила существенный рост, в частности благодаря получению статуса кандидата. По состоянию на декабрь 2024 года 69% населения поддерживали вступление в ЕС. Несмотря на снижение поддержки евроинтеграционного пути в 2025 году до 59%, ориентация на вступление в ЕС остается на самом высоком уровне по сравнению с годами до полномасштабного вторжения.

В 2013 году поддержка вступления в ЕС достигала 43%. Однако тогда страна была разделена между двумя альтернативами. Часть населения смотрела в сторону Европы (43%). Другая часть − в сторону евразийского союза с Россией (29,5%). После Революции Достоинства картина кардинально изменилась. Поддержка ЕС стала устойчивой и доминирующей, а поддержка евразийского направления резко снизилась и больше не является реальной альтернативой.

"Снижение поддержки вступления в ЕС в течение последнего года следует рассматривать не как рост антиевропейских настроений в стране, а в более широком контексте усталости и разочарования общества из-за замедления темпов изменений по сравнению с началом полномасштабного вторжения", – объясняют социологи.

Европейский курс Украины поддерживают во всех макрорегионах, но интенсивность поддержки разная. В западных областях поддержка вступления в ЕС является самой высокой (79%). В центральных областях поддержка также высока, хотя и менее единодушна (62%). В южных и восточных областях доля сторонников вступления в ЕС ниже, но даже там ЕС остается первым выбором по сравнению с другими вариантами (44,5% и 38% соответственно). В то же время в Южном и Восточном макрорегионах больше тех, кто выбирает не присоединяться ни к одному союзу (32% и 33%), а также больше тех, кто не определился с ответом (19% и 24%).

Среди тех, кто верит в победу Украины, поддержка вступления в ЕС очень высока (73%). В то же время среди тех, кто не верит в победу, поддержка ЕС составляет лишь 29%. В этой группе заметно больше тех, кто выбирает не присоединяться ни к одному союзу (41%), а также больше респондентов, которые не имеют четкой позиции по этому вопросу (23%).

Также украинцы до сих пор считают членство в НАТО лучшим вариантом обеспечения безопасности Украины, но их доля за год снизилась с 55% до 38%.

Другое исследование показало, что готовность европейских лидеров продолжать поддержку Украины даже несмотря на "разворот" США привела к росту доверия к Европейскому Союзу, в то же время доверие к НАТО среди украинцев заметно упало.

