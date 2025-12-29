Умєров і Зеленський обговорили з Віткоффом подальші контакти та наступні кроки в переговорах

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про розмову зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом, у якій взяв участь і президент Володимир Зеленський.

Як пише "Європейська правда", про це він написав у соцмережах.

Розмова відбулася на шляху української делегації в Україну після зустрічі українського президента з американським колегою у Флориді напередодні.

"Щойно на шляху в Україну провели розмову зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом. До розмови приєднався президент України Володимир Зеленський", – написав Умєров.

"Ключове – узгоджуємо подальші контакти та наступні кроки. Робота йде інтенсивно й предметно: фактично щодня продовжуємо консультації та опрацювання пунктів у документах", – додав він.



За його словами, українська сторона перебуває постійно на звʼязку також із європейськими радниками з питань національної безпеки: "Домовилися про наступні контакти найближчим часом. Дякую за конструктивну взаємодію".

Він подякував Дональду Трампу за високу інтенсивність роботи американської команди.

Президент Володимир Зеленський раніше цього дня допустив, що після зустрічей різного рівня з європейськими та американськими партнерами зрештою може дійти і до зустрічі з росіянами.

Як повідомлялося, Зеленський та Трамп зустрілися у Флориді для переговорів про мир, при цьому Трамп одразу попередив, що зателефонує Путіну після розмови.