Умеров и Зеленский обсудили с Уиткоффом дальнейшие контакты и следующие шаги в переговорах

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о беседе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, в которой принял участие и президент Владимир Зеленский.

Как пишет "Европейская правда", об этом он написал в соцсетях.

Беседа состоялась по пути украинской делегации в Украину после встречи украинского президента с американским коллегой во Флориде накануне.

"Только что по пути в Украину провели беседу со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом. К беседе присоединился президент Украины Владимир Зеленский", – написал Умеров.

"Ключевое – согласовываем дальнейшие контакты и следующие шаги. Работа идет интенсивно и предметно: фактически ежедневно продолжаем консультации и проработку пунктов в документах", – добавил он.

По его словам, украинская сторона находится постоянно на связи также с европейскими советниками по вопросам национальной безопасности: "Договорились о следующих контактах в ближайшее время. Спасибо за конструктивное взаимодействие".

Он поблагодарил Дональда Трампа за высокую интенсивность работы американской команды.

Президент Владимир Зеленский ранее в этот день допустил, что после встреч разного уровня с европейскими и американскими партнерами в конечном итоге может дойти и до встречи с россиянами.

Как сообщалось, Зеленский и Трамп встретились во Флориде для переговоров о мире, при этом Трамп сразу предупредил, что позвонит Путину после разговора