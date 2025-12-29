Зеленський: зустрічі зі США та Європою у січні мають призвести до переговорів України з РФ

Президент Володимир Зеленський допустив, що після зустрічей різного рівня з європейськими та американськими партнерами зрештою може дійти і до зустрічі з росіянами.

Про це він сказав в онлайн-спілкуванні зі ЗМІ під час повернення до Європи, передає "Європейська правда".

Зеленський повідомив, що в найближчі дні планується зустріч на рівні радників. "Рустем Умеров вже з'єднався з усіма американськими і європейськими радниками. Ми хочемо таку зустріч. І я думаю, що ми зробимо все, щоб ця зустріч була в Україні нарешті", – сказав він.

Далі, за його словами, після підготовки всіх документів радниками буде зустріч на рівні лідерів Європи спочатку з Україною у широкому складі. Крім того, президент згадав про зустріч "коаліції рішучих".

"Так, плюс і ця зустріч буде. Я почав її обговорювати одразу після після зустрічі з президентом Трампом. Я вже з'єднався з президентом Макроном, з кількома іншими нашими партнерами і буду продовжувати ці консультації. І буде така зустріч", – сказав Зеленський.

Після цієї зустрічі, на думку президента, будуть погоджені документи на рівні всіх лідерів і буде готуватися зустріч з президентом Трампом і з європейськими лідерами.

"І ми всі налаштовані серйозно, щоби ці зустрічі, про які я вам сказав, вони відбулись в січні. І після цього думаю, що якщо все буде йти крок за кроком, то після цього вже буде зустріч в тому чи іншому форматі з рускімі", – сказав він.

"Ми ще раз це підкреслюємо, ми готові на відповідні формати, про які ми вже говорили", – заявив Зеленський.

Зазначимо, президент Франції Емманюель Макрон каже, що на початку січня в Парижі відбудеться зустріч країн "коаліції рішучих", де планують фіналізувати конкретні внески кожної держави у систему безпекових гарантій для України.

Як повідомлялося, Зеленський та Трамп зустрілися у Флориді для переговорів про мир, при цьому Трамп одразу попередив, що зателефонує Путіну після розмови.