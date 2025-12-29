Німецький уряд стриманий в оцінках переговорів Трампа і Зеленського

Німецький уряд обережно ставиться до результатів переговорів між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

Як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Дипломатична робота триває, повідомив журналістам у Берліні речник уряду.

"Ми вітаємо зобов'язання президента Трампа докласти зусиль для досягнення справедливого і тривалого миру в Україні, який поважатиме суверенітет України та європейську безпеку", – сказав він.

Однак, за словами речника, очевидно, що припинення війни залежить від Москви.

Як зазначив польський прем'єр Дональд Туск, до завершення мирних переговорів ще далеко.

Як повідомлялося, Зеленський та Трамп зустрілися у Флориді для переговорів про мир, при цьому Трамп одразу попередив, що зателефонує Путіну після розмови.