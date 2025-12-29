Немецкое правительство сдержанно оценивает переговоры Трампа и Зеленского

Немецкое правительство осторожно относится к результатам переговоров между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Дипломатическая работа продолжается, сообщил журналистам в Берлине представитель правительства.

"Мы приветствуем обязательства президента Трампа приложить усилия для достижения справедливого и прочного мира в Украине, который будет уважать суверенитет Украины и европейскую безопасность", – сказал он.

Однако, по словам представителя, очевидно, что прекращение войны зависит от Москвы.

Как отметил польский премьер Дональд Туск, до завершения мирных переговоров еще далеко.

Как сообщалось, Зеленский и Трамп встретились во Флориде для переговоров о мире, при этом Трамп сразу предупредил, что позвонит Путину после разговора.