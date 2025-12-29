Правительство Италии одобрило продление оказания военной помощи Украине в 2026 году

Кабинет министров Италии одобрил декрет о продлении оказания помощи Украине несмотря на оппозицию партии "Лиги".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство Ansa.

Кабинет министров премьер-министра Джорджи Мелони в понедельник одобрил декрет о помощи Украине.

Декрет, который является 11-м продлением итальянской помощи, был утвержден несмотря на оппозицию правой партии "Лига", которая выступает против дальнейшей военной помощи Киеву.

Мелони заявила, что Италия будет поддерживать Украину столько, сколько будет нужно.

СМИ ранее писали, что правительство Италии может отложить принятие декрета, который позволил бы Риму продолжить поставки военной помощи Украине в следующем году.

Но Мелони заверила, что итальянское правительство до конца года примет декрет, регулирующий предоставление военной помощи Украине на 2026 год.