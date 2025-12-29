У Трампа заявили про "позитивну розмову" із Путіним

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила про завершення розмови президента США Дональда Трампа із російським диктатором Владіміром Путіним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Левітт повідомила на своїй сторінці у Х.

"Президент Трамп завершив позитивну розмову з президентом Путіним щодо України",– написала вона.

Наразі ані Левітт, ані сам Трамп поки що не розкрили подробиці змісту цієї розмови.

Нагадаємо, напередоні речник Кремля Дмитрій Пєсков анонсував розмову американського президента Дональда Трампа та очільника Кремля Владіміра Путіна найближчим часом.

А ще раніше президент України Володимир Зеленський та Трамп зустрілися у Флориді для переговорів про мир, при цьому Трамп одразу попередив, що зателефонує Путіну після розмови.