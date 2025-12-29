У Трампа заявили о "положительном разговоре" с Путиным

Представитель Белого дома Керолайн Левитт заявила о завершении разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Левитт сообщила на своей странице у Х.

https://x.com/PressSec/status/2005668576771051870?s=20

Ни Левитт, ни сам Трамп пока не раскрыли подробности содержания этого разговора.

"Президент Трамп завершил положительный разговор с президентом Путиным по Украине",– написала она.

Напомним, накануне спикер Кремля Дмитрий Песков анонсировал разговор американского президента Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина в ближайшее время.

А еще раньше президент Украины Владимир Зеленский и Трамп встретились во Флориде для переговоров о мире, при этом Трамп сразу предупредил, что позвонит по телефону Путину после разговора.