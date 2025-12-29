Трамп заявил об уничтожении "большого объекта" в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп заявил, что на прошлой неделе был выведен из строя "большой объект" на территории Венесуэлы.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, такое заявление Трамп сделал в рамках интервью на WABC, запись которого состоялась еще 26 декабря.
"Мы только что вывели из строя – я не знаю, читали ли, видели – у них есть большой завод или большой объект, откуда прибывают корабли. Две ночи назад мы его вывели из строя. Поэтому мы очень сильно по ним ударили", – заявил Трамп.
При этом он не предоставил дополнительных подробностей об этой атаке. Также отказались от уточнений и в Белом доме. Также и в Венесуэле не сообщалось об уничтожении крупного объекта не поступало.
Вместе с тем если это заявление соответствует действительности, это был первый урар армии США по материковой территории Венесуэлы. До сих пор США атаковали только лодки в Карибском море и восточной части Тихого океана, однако Дональд Трамп угрожал ударами и по территории Венесуэлы.
Возможными целями могли быть объекты производства наркотиков или известные маршруты их торговли.
Напомним, 16 декабря Дональд Трамп заявил, что объявил "террористическим" режим венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и введет "блокаду" подсанкционных танкеров, возящих венесуэльскую нефть.
Трамп заявил, что режим Мадуро провозглашен иностранной террористической организацией "за кражу наших активов и многие другие причины, включая терроризм, наркоторговлю и контрабанду людей".