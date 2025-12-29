Зеленский: российские фейки лишь подтверждают качество нашего диалога с США

Заявления российских чиновников о срыве Украины мирных переговоров демонстрирует успешность нынешних коммуникаций Украины и США, считает президент Владимир Зеленский.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на официальный сайт президента Украины, такое заявление Зеленский сделал во время телефонного разговора с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

Как сообщается, Владимир Зеленский проинформировал Эдгарса Ринкевичса о встрече с президентом США Дональдом Трампом и работе с американской переговорной командой.

"Очень хорошо поработали и тот факт, что россияне пытаются сейчас сорвать прогресс очередными фейками, только подтверждает качество наших встреч и коммуникации с американской стороной", – подчеркнул Зеленский.

Он также пригласил президента Латвии посетить Украину.

Напомним, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина якобы в ночь на понедельник наносила удар по резиденции лидера России Владимира Путина, из-за чего будет "пересмотрена переговорная позиция".

По словам Лаврова, в ночь на понедельник Украина якобы атаковала резиденцию Путина в Новгородской области (вероятно речь о резиденции в Валдае) с использованием 91 ударного БПЛА. В результате этого, утверждает Лавров, "переговорная позиция России будет пересмотрена", однако Россия якобы не намерена выходить из переговорного процесса из США по Украине.

А впоследствии помощник Путина Юрий Ушаков утверждает, что Трамп якобы заявил о коррекции своих подходов к Украине и ее президенту.

"Президент США был шокирован этим сообщением, буквально возмущен, не мог допустить таких безумных действий. И как было сказано, это, безусловно, повлияет на американские подходы к работе с Зеленским", – пояснил он.