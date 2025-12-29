Трамп прокомментировал заявления РФ об атаке украинских дронов на резиденцию Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер России Владимир Путин сообщил его во время телефонного разговора о якобы атаке украинских беспилотников на одну из его резиденций.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, президент США назвал этот шаг "нехорошим".

"Сейчас не верное время. Одно дело быть обиженным, потому что они (украинцы) обижены. Другое дело – атаковать его (Путина) дом", – сказал Трамп."Я узнал об этом сегодня от президента Путина. Я был очень взбешен из-за этого",– добавил президент США.

При этом он не исключает, что "возможно", это обвинение является феком, добавляя, что знает об этом только по словам Путина."Я только об этом услышал, но на самом деле я об этом не знаю. Это было бы очень плохо. Это было бы нехорошо", – уточнил Трамп журналистам.

Также Трамп назвал свой разговор с Путиным "продуктивным", хотя и сказал, что остаются вопросы, которые необходимо решить для достижения мирного соглашения.

"Это был очень продуктивный разговор. Я имею в виду, что у нас есть несколько очень сложных вопросов, как вы можете представить… У нас есть несколько вопросов, которые мы, надеюсь, решим, и если мы их решим, у вас будет покой",– заявил он.

Это первое заявление Трампа об обвинениях РФ об атаке украинских беспилотников.

Напомним, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина якобы в ночь на понедельник наносила удар по резиденции лидера России Владимира Путина, из-за чего будет "пересмотрена переговорная позиция".

По словам Лаврова, в ночь на понедельник Украина якобы атаковала резиденцию Путина в Новгородской области (вероятно речь о резиденции в Валдае) с использованием 91 ударного БПЛА. В результате этого, утверждает Лавров, "переговорная позиция России будет пересмотрена", однако Россия якобы не намерена выходить из переговорного процесса из США по Украине.

А впоследствии помощник Путина Юрий Ушаков рассказал, что Трамп якобы заявил о коррекции своих подходов к Украине и ее президенту.

"Президент США был шокирован этим сообщением, буквально возмущен, не мог допустить таких безумных действий. И как было сказано, это, безусловно, повлияет на американские подходы к работе с Зеленским", – пояснил он.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российские обвинения фейком. "Тот факт, что россияне пытаются сейчас сорвать прогресс очередными фейками, только подтверждает качество наших встреч и коммуникации с американской стороной", – подчеркнул он.