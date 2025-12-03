Німеччина вводить в експлуатацію перші елементи ізраїльської системи ПРО Arrow 3

Німецькі військові 3 грудня оголосять про початкову оперативну готовність системи протиракетної оборони Arrow 3, здатної перехоплювати балістичні ракети за межами атмосфери.

Про це повідомляє DPA, пише "Європейська правда".

Повітряна оборона Німеччини та її партнерів буде значно посилена після активації перших елементів нової системи протиракетної оборони Arrow 3, повідомив міністр оборони Борис Пісторіус.

"Тепер ми вперше отримуємо можливість раннього попередження та захисту нашого населення та інфраструктури від балістичних ракет великої дальності", – сказав Пісторіус.

"Завдяки цій стратегічній здатності, унікальній серед наших європейських партнерів, ми забезпечуємо свою центральну роль у серці Європи", – додав він.

Німецькі ВПС мають оголосити про початкову оперативну готовність системи в середу на своїй авіабазі Шеневальде/Хольцдорф, приблизно за 80 кілометрів на південь від Берліна.

За даними німецьких військових, це означає, що перші елементи системи – радар, пускові установки та навчений персонал – тепер готові до експлуатації і можуть розпочати захисні операції в обмеженому масштабі.

"Таким чином, ми захищаємо не тільки себе, але й наших партнерів. Ми зміцнюємо європейський стовп НАТО і виконуємо планову мету НАТО", – сказав Пісторіус, додавши, що Німеччина бере на себе відповідальність.

Пісторіус подякував ізраїльським і американським партнерам, які спільно розробили систему, а також солдатам і цивільному персоналу за їхні зусилля. Міністр також зазначив, що контракт на систему був підписаний лише два роки тому.

Система вперше надасть Німеччині можливість виявляти і перехоплювати балістичні ракети, що наближаються, за межами атмосфери Землі.

2023 року Ізраїль зі схвалення США погодився продати систему Arrow 3 Німеччині за 3,5 мільярда доларів. Це стало найбільшою на сьогодні оборонною угодою ізраїльського виробника.

Система протиракетної оборони Arrow 3 є передовою світовою технологією, призначеною для перехоплення балістичних ракет за межами атмосфери. Систему вперше випробували в умовах бойових дій після вторгнення терористичного угруповання ХАМАС в Ізраїль у жовтні.

Arrow 3 стане частиною європейської ініціативи "Небесний щит" під керівництвом Німеччини. Близько 19 країн взяли на себе зобов'язання щодо участі в довгостроковому проєкті, який створить структуру для перехоплення різних типів ракет на різній висоті.