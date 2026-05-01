У Боснії сотні робітників протестували через закриття металургійного заводу
Новини — П'ятниця, 1 травня 2026, 18:26 —
У боснійському місті Зениця сотні робітників у п’ятницю, 1 травня, вийшли на марш протесту проти закриття останнього металургійного заводу країни.
Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".
Демонстранти вважають, що зупинка підприємства означає кінець епохи важкої промисловості в Боснії і Герцеговині та ставить під загрозу тисячі робочих місць.
Йдеться про 130-річний металургійний завод у Зениці, який припинив роботу минулого тижня. За словами протестувальників, це рішення стало черговим ударом по галузі після закриття коксового заводу в Лукаваці у лютому цього року.
Під час маршу учасники акції свистіли у свистки, несли прапори профспілок і скандували гасла з вимогою відновити роботу підприємства.
"Без металургійного заводу в Зениці – Зениці не існує", – заявив один з учасників протесту Авдія Халілович.
Боснійська компанія Pavgord, яка торік придбала завод в ArcelorMittal, пояснила зупинку виробництва логістичними труднощами, дешевшим імпортом сталі та відсутністю державної підтримки для захисту галузі.
Тим часом прем’єр-міністр Федерації Боснії і Герцеговини Нермін Нікшич повідомив, що регіональний уряд зацікавлений у можливому придбанні заводу та допомозі у відновленні виробництва.
Цього ж дня в Італії першотравневі акції відбулися на тлі сутичок у Турині та протестів працівників у регіоні Апулія через економічні проблеми та промислову кризу.
А також писали, що турецька поліція застосувала сльозогінний газ і заарештувала десятки учасників демонстрацій у Стамбулі.