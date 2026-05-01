У Боснії сотні робітників протестували через закриття металургійного заводу

У боснійському місті Зениця сотні робітників у п’ятницю, 1 травня, вийшли на марш протесту проти закриття останнього металургійного заводу країни.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Демонстранти вважають, що зупинка підприємства означає кінець епохи важкої промисловості в Боснії і Герцеговині та ставить під загрозу тисячі робочих місць.

Йдеться про 130-річний металургійний завод у Зениці, який припинив роботу минулого тижня. За словами протестувальників, це рішення стало черговим ударом по галузі після закриття коксового заводу в Лукаваці у лютому цього року.

Під час маршу учасники акції свистіли у свистки, несли прапори профспілок і скандували гасла з вимогою відновити роботу підприємства.

"Без металургійного заводу в Зениці – Зениці не існує", – заявив один з учасників протесту Авдія Халілович.

Боснійська компанія Pavgord, яка торік придбала завод в ArcelorMittal, пояснила зупинку виробництва логістичними труднощами, дешевшим імпортом сталі та відсутністю державної підтримки для захисту галузі.

Тим часом прем’єр-міністр Федерації Боснії і Герцеговини Нермін Нікшич повідомив, що регіональний уряд зацікавлений у можливому придбанні заводу та допомозі у відновленні виробництва.

Цього ж дня в Італії першотравневі акції відбулися на тлі сутичок у Турині та протестів працівників у регіоні Апулія через економічні проблеми та промислову кризу.

А також писали, що турецька поліція застосувала сльозогінний газ і заарештувала десятки учасників демонстрацій у Стамбулі.