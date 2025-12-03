Германия вводит в эксплуатацию первые элементы израильской системы ПРО Arrow 3
Немецкие военные 3 декабря объявят о начальной оперативной готовности системы противоракетной обороны Arrow 3, способной перехватывать баллистические ракеты за пределами атмосферы.
Об этом сообщает DPA, пишет "Европейская правда".
Воздушная оборона Германии и ее партнеров будет значительно усилена после активации первых элементов новой системы противоракетной обороны Arrow 3, сообщил министр обороны Борис Писториус.
"Теперь мы впервые получаем возможность раннего предупреждения и защиты нашего населения и инфраструктуры от баллистических ракет большой дальности", – сказал Писториус.
"Благодаря этой стратегической способности, уникальной среди наших европейских партнеров, мы обеспечиваем свою центральную роль в сердце Европы", – добавил он.
Немецкие ВВС должны объявить о начальной оперативной готовности системы в среду на своей авиабазе Шеневальде/Хольцдорф, примерно в 80 километрах к югу от Берлина.
По данным немецких военных, это означает, что первые элементы системы – радар, пусковые установки и обученный персонал – теперь готовы к эксплуатации и могут начать защитные операции в ограниченном масштабе.
"Таким образом, мы защищаем не только себя, но и наших партнеров. Мы укрепляем европейский столп НАТО и выполняем плановую цель НАТО", – сказал Писториус, добавив, что Германия берет на себя ответственность.
Писториус поблагодарил израильских и американских партнеров, которые совместно разработали систему, а также солдат и гражданский персонал за их усилия. Министр также отметил, что контракт на систему был подписан всего два года назад.
Система впервые предоставит Германии возможность обнаруживать и перехватывать приближающиеся баллистические ракеты за пределами атмосферы Земли.
В 2023 году Израиль с одобрения США согласился продать систему Arrow 3 Германии за 3,5 миллиарда долларов. Это стало крупнейшей на сегодня оборонной сделкой израильского производителя.
Система противоракетной обороны Arrow 3 является передовой мировой технологией, предназначенной для перехвата баллистических ракет за пределами атмосферы. Систему впервые испытали в условиях боевых действий после вторжения террористической группировки ХАМАС в Израиль в октябре.
Arrow 3 станет частью европейской инициативы"Небесный щит" под руководством Германии. Около 19 стран взяли на себя обязательства по участию в долгосрочном проекте, который создаст структуру для перехвата различных типов ракет на разной высоте.