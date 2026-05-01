В італійському місті господарям собак загрожує штраф за неприбрану сечу тварин

Власників собак в одному з італійських портових міст зобов'яжуть прибирати сечу своїх улюбленців у громадських місцях, інакше їм загрожують штрафи до 500 євро.

Про це пише The Guardian, передає "Європейська правда".

Мер італійського міста Ліворно Лука Сальветті запровадив таке правило після скарг мешканців на запах собачої сечі, особливо в парках та на дитячих майданчиках.

Відтепер власники собак повинні мати при собі пляшки з водою та пульверизатори для очищення тротуарів, лавок, а також коліс припаркованих автомобілів та скутерів.

Також улюбленцям заборонено мочитися біля вхідних дверей та вікон, а особливо біля входів до магазинів, офісів та будинків.

"Громадські простори є спільною власністю, яку необхідно захищати для забезпечення пристойності, гігієни та комфорту міського життя", – заявила рада міста.

У грудні президент Польщі Кароль Навроцький заветував так званий "закон про ланцюги", який мав на меті повністю заборонити тримати собак на ланцюгах.

Це рішення Навроцького різко розкритикував польський прем’єр Дональд Туск.

У лютому у Литві голова парламентського Комітету охорони навколишнього середовища Лінас Йонаускас звернувся до міністра охорони навколишнього середовища Кястутіса Журомскаса з пропозицією ініціювати поправки, якими заборонять тримати собак на прив'язі.