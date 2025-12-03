В ЕС предварительно согласовали полный отказ от российского газа до конца 2027 года

Председательство Совета ЕС и переговорщики Европарламента во вторник достигли предварительного соглашения о постепенном отказе от импорта российского газа до конца 2027 года.

Датское председательство в Совете ЕС и Европарламент достигли предварительной договоренности по законопроекту, который предусматривает постепенный юридически обязывающий запрет на импорт как трубопроводного, так и сжиженного природного газа из России в страны ЕС – что является составной частью "дорожной карты" REPowerEU и имеет целью устранить зависимость от российских энергоресурсов.

Согласно проекту, запрет на импорт российского газа вступит в силу через шесть месяцев после вступления в силу данного закона. Предусмотренные переходные периоды означают, что окончательно запрет вступит в силу в конце 2027 года.

Так, для краткосрочных контрактов, заключенных до 17 июня 2025 года, запрет на импорт СПГ вступит в силу с 25 апреля, а трубопроводного – 17 июня 2026 года.

Для долгосрочных контрактов на импорт СПГ запрет вступит в силу с 1 января 2027 года, согласно 19-му пакету санкций, а для трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 года, с привязкой также к заполненности газохранилищ; самое позднее – с 1 ноября 2027 года.

Изменения в действующие контракты будут разрешены только для конкретно определенных операционных целей и не могут привести к увеличению объемов импорта в последние разрешенные годы.

К импорту обоих видов газа будет применяться режим предварительного согласования для контроля за выполнением запрета.

Для импорта российского газа, подпадающего под условия переходного периода, подавать запрос на согласование необходимо не менее чем за месяц до плановой даты импорта; для нероссийского газа – не менее чем за пять дней, или семь дней в случае импорта через интерконнектор "Странджа 1" в Болгарии.

В некоторых ситуациях, с целью избежания лишней административной нагрузки, процедура может не применяться – для импорта из стран, выполняющих определенные критерии.

В частности, речь идет о крупных газодобывающих странах, которые экспортировали в ЕС в 2024 году более 5 млрд кубометров газа и которые либо запретили/ограничили импорт российского газа, либо не имеют для этого инфраструктуры. Еврокомиссия может изменять этот перечень стран с исключением.

Проект также предусматривает, что все страны-члены должны представить свои национальные планы диверсификации поставок как газа, так и нефти.

Также страны-члены должны будут в течение месяца с вступления в силу этого закона уведомить ЕК о своих контрактах на поставку российского газа или имеющихся запретах на национальном уровне.

Совет ЕС и Европарламент оставили положение, позволяющее приостановить действие закона в случае "неожиданных событий, угрожающих энергоснабжению одной или нескольких стран-членов".

Отметим, что пока речь идет о предварительном политическом согласии по проекту. Он еще должен пройти официальное утверждение в Совете ЕС и Европарламенте.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно заявил о намерении судиться с ЕС из-за планов постепенного прекращения импорта российского газа.

