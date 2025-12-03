Норвегия дает еще полмиллиарда на американское оружие для ВСУ

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде объявил о решении правительства предоставить еще полмиллиарда долларов на программу PURL, направленную на финансирование американского оружия для ВСУ.

Об этом министр заявил перед началом встречи НАТО, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Исходя из этого объявления, Норвегия, которая уже выходит в лидеры по финансированию потребностей ВСУ, готова самостоятельно покрыть половину суммарного планового финансирования в декабре.

"Сегодня Норвегия объявит о дополнительных 500 миллионах долларов на программу PURL, которые будут предоставлены двумя пакетами: один с Германией и Польшей и еще один с Германией и Нидерландами", – заявил Эспен Барт Эйде.

Напомним, в НАТО ставят цель иметь ежемесячное финансирование в размере 1 млрд долларов США. Впрочем, сумма закупок не имеет верхнего предела, и в случае увеличения финансирования ВСУ получат больше оружия.

Резкое увеличение пожертвований на PURL Барт Эйде объяснил необходимостью поддержать Украину именно во время так называемых "мирных переговоров": "Сейчас настал момент резко нарастить поддержку Украины, чтобы украинцы могли вести переговоры с позиции силы".

Также он отмечает, что даже в случае, если переговоры дадут успех, потребность усиливать ВСУ не исчезнет.

"Важно также помнить, что когда война завершится – Украина должна быть сильной и способной защитить себя от возобновления боевых действий", – добавил глава МИД Норвегии.

Предыдущий пакет закупки американского оружия с участием Норвегии был объявлен в середине ноября, когда северные и балтийские страны выделили еще $500 млн на такую закупку.

Также сообщалось, что Норвегия в следующем году хочет выделить 6 млрд евро на военную поддержку Украины.