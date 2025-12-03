"Мы не воспримем новую Ялту": Норвегия объяснила ожидания от переговоров с Кремлем

Европейские государства-члены НАТО убеждены, что любые схемы раздела Европы, вроде ялтинских договоренностей после Второй мировой войны, не являются приемлемыми.

Об этом заявил перед началом встречи НАТО министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

По словам министра, Европа должна и будет настаивать на своих условиях, поскольку речь идет не только о безопасности Украины. "Ключевой вопрос – чтобы мир был справедливым и длительным. Это – вопрос будущего Украины, но также это вопрос будущего Европы", – пояснил он.

"Мы не примем никакую новую "Ялту" (договоренность о разделе зон влияния)", – пояснил Эспен Барт Эйде.

Министр подчеркнул, что сейчас и на поле боя в Украине, и во время "мирных переговоров" определяется архитектура безопасности всей Европы.

"Войны всегда завершаются, но после каждой войны наступает послевоенная эра, и она длится дольше, чем любая война. И архитектура безопасности строится не только после войны, но и на финальных стадиях войны, поэтому наша задача – поддерживать Украину сильной, – заявил он, еще раз подчеркнув: – Инфраструктура безопасности Европы определяется на войне в Украине".

Как сообщалось, Норвегия также объявила, что дает еще полмиллиарда на американское оружие для ВСУ.

Также на днях стало известно, что Украина и Норвегия совместно будут производить украинские дроны.