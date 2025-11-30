Україна і Норвегія спільно вироблятимуть українські дрони

Україна та Норвегія підписали документ про спільне виробництво українських дронів.

Про це повідомив у соцмережі Х міністр оборони Денис Шмигаль, пише "Європейська правда".

Шмигаль зазначив, що підписав домовленість із міністром оборони Норвегії Туре О. Сандвіком.

"Наступний етап – швидко розгорнути пілотну виробничу лінію у 2026 році та паралельно працювати над подальшим збільшенням потужностей", – повідомив міністр.

Україна поділиться з Норвегією своїм досвідом та інноваціями.

Своєю чергою, Україна отримає сильний виробничий майданчик, а також науково-дослідну і конструкторську співпрацю з провідними норвезькими установами.

Нагадаємо, цього тижня Україна та Британія підписали ліцензійну угоду щодо українського дрона-перехоплювача Octopus – "мисливця на "Шахедів".

Також повідомляли, що у НАТО розробили для ЗСУ та випробовують нове озброєння проти КАБів та "Шахедів".