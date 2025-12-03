Ексглаву дипломатії ЄС звільнили з-під варти

Бельгійська поліція звільнила з-під варти колишню головну дипломатку ЄС Федеріку Могеріні та колишнього генерального секретаря Європейської служби зовнішніх справ Стефано Санніно після того, як їх затримали для допиту у зв'язку з розслідуванням справи про шахрайство.

Про це повідомила в середу вранці прокуратура ЄС, передає "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Могеріні, ректорка Коледжу Європи, Санніно та співробітник Коледжу Європи були затримані у вівторок у зв'язку з розслідуванням щодо того, чи був публічний тендер, проведений Європейською службою зовнішніх дій (ЄСЗД) у 2021-22 роках для вибору вищого навчального закладу, який би приймав Дипломатичну академію ЄС, сфальсифікований на користь Коледжу Європи.

Згідно із заявою прокуратури, після допиту бельгійською федеральною судовою поліцією цим трьом особам були висунуті офіційні звинувачення.

"Звинувачення стосуються шахрайства та корупції у сфері закупівель, конфлікту інтересів та порушення професійної таємниці. Вони були звільнені, оскільки не вважаються схильними до втечі", – йдеться в заяві прокуратури.

Звинувачення не доведені, і Могеріні, Санніно та інша затримана особа вважаються невинуватими, доки їх вина не буде доведена судом.

Як повідомлялося, бельгійська поліція провела у вівторок обшуки в дипломатичній службі Євросоюзу у Брюсселі, а також у Коледжі Європи в Брюгге та приватних будинках у рамках розслідування щодо ймовірного нецільового використання коштів ЄС.