Экс-главу дипломатии ЕС освободили из-под стражи

Бельгийская полиция освободила из-под стражи бывшего главного дипломата ЕС Федерику Могерини и бывшего генерального секретаря Европейской службы внешних действий Стефано Саннино после того, как их задержали для допроса в связи с расследованием дела о мошенничестве.

Об этом сообщила в среду утром прокуратура ЕС, передает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Могерини, ректор Колледжа Европы, Саннино и сотрудник Колледжа Европы были задержаны во вторник в связи с расследованием относительно того, был ли публичный тендер, проведенный Европейской службой внешних действий (ЕСВД) в 2021-22 годах для выбора высшего учебного заведения, который бы принимал Дипломатическую академию ЕС, фальсифицирован в пользу Колледжа Европы.

"Обвинения касаются мошенничества и коррупции в сфере закупок, конфликта интересов и нарушения профессиональной тайны. Они были освобождены, поскольку не считаются такими, которые могут сбежать", – говорится в заявлении прокуратуры.

Обвинения не доказаны, и Могерини, Саннино и другой задержанный считаются невиновными, пока их вина не будет доказана судом.

Как сообщалось, бельгийская полиция провела во вторник обыски в дипломатической службе Евросоюза в Брюсселе, а также в Колледже Европы в Брюгге и частных домах в рамках расследования относительно вероятного нецелевого использования средств ЕС.