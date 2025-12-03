В Литве водителей такси хотят обязать подтверждать знание государственного языка

В Государственной языковой инспекции Литвы предлагают ввести норму, которая бы обязала водителей такси предоставлять сертификат об уровне владения государственным языком.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

По словам заместителя председателя инспекции Донато Смалинско, в связи с подготовкой государственных органов к внедрению новых требований к иностранцам по знанию литовского языка важно проводить профилактическую работу.

Одной из таких мер могут быть поправки в Кодекс дорожного транспорта, связанные с услугами перевозки.

Языковая инспекция предлагает дополнить этот кодекс новой нормой, согласно которой водители, прежде чем начать оказывать услуги, должны предъявить сертификат об уровне владения государственным языком установленной формы.

Смалинско надеется, что литовский Сейм во время весенней сессии примет этот, по его мнению, необходимый правовой акт.

"Изменение кодекса является превентивной мерой, которая позволит заранее гарантировать, что перевозчики владеют государственным языком. Это поможет обеспечить соблюдение наших языковых прав на всей территории Литвы", – сказал он в среду на заседании комитета Сейма по вопросам образования и науки.

По его словам, такое регулирование является необходимым, поскольку растет количество иностранцев, которые предоставляют услуги по перевозке, а Государственной языковой инспекции из-за небольшого количества сотрудников будет сложно обеспечить контроль.

В среду в комитете по вопросам образования и науки Сейма Литвы обсуждали, обеспечены ли иностранцам в стране возможности изучить литовский язык.

Представители различных учреждений обсудили подготовку к внедрению изменений в Закон о государственном языке, которые вступят в силу со следующего года.

