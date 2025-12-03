Макрон прибув із триденним візитом у Китай

Президент Франції Емманюель Макрон у середу, 3 грудня, прибув із триденним візитом до Китаю.

Про це пише France24, передає "Європейська правда".

Очікується, що під час свого триденного візиту до Китаю Макрон буде тиснути на китайського лідера Сі Цзіньпіна, щоб той вплинув на Росію з метою досягнення припинення вогню в Україні.

Також він зустрінеться із прем’єр-міністром Китаю Лі Цяном, після чого вирушить до міста Ченду, куди із Франції нещодавно було повернуто двох великих панд.

Окрім цього, четвертий державний візит Макрона до Китаю також буде присвячений питанням торгівлі.

"Ми розраховуємо на Китай, який, як і ми, є постійним членом Ради безпеки ООН, щоб він чинив тиск на Росію, щоб Росія і, зокрема, Путін нарешті погодилися на припинення вогню", – заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Французька президентська адміністрація заявила, що Макрон скаже Сі, що Китай повинен "утриматися від надання Росії будь-яких засобів, будь-якими способами, для продовження війни".

Триденний візит Макрона відбувається після поїздки до Парижа цього тижня президента Володимира Зеленського.

Нещодавно також писали, що міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль відвідає Китай на початку грудня після того, як нещодавно його поїздка була скасована.