Макрон прибыл с трехдневным визитом в Китай

Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду, 3 декабря, прибыл с трехдневным визитом в Китай.

Об этом пишет France24, передает "Европейская правда".

Ожидается, что во время своего трехдневного визита в Китай Макрон будет давить на китайского лидера Си Цзиньпина, чтобы тот повлиял на Россию с целью достижения прекращения огня в Украине.

Также он встретится с премьер-министром Китая Ли Цяном, после чего отправится в город Чэнду, куда из Франции недавно были возвращены две большие панды.

Кроме этого, четвертый государственный визит Макрона в Китай также будет посвящен вопросам торговли.

"Мы рассчитываем на Китай, который, как и мы, является постоянным членом Совета безопасности ООН, чтобы он оказывал давление на Россию, чтобы Россия и, в частности, Путин наконец согласились на прекращение огня", – заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Французская президентская администрация заявила, что Макрон скажет Си, что Китай должен "воздержаться от предоставления России любых средств, любыми способами, для продолжения войны".

Трехдневный визит Макрона происходит после поездки в Париж на этой неделе президента Владимира Зеленского.

Недавно также писали, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль посетит Китай в начале декабря после того, как недавно его поездка была отменена.