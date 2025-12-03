В Естонії вважають пропозицію Єврокомісії щодо активів РФ "справжнім проривом"

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна вкрай позитивно оцінив пропозицію Європейської комісії використати російські заморожені активи для надання так званої "репараційної позики" Україні.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, пропозиція ЄС використати 210 млрд євро заморожених російських активів для гарантування позики Україні є "справжнім проривом". Він підкреслив, що Естонія наполягала на цьому від самого початку жорстокої війни Росії.

"Росія завдала збитків (Україні) на суму понад 500 млрд євро, і Росія заплатить за це. Цей крок ставить Україну в сильну позицію, яка дозволить їй перемогти", – оцінив естонський дипломат.

Він висловив сподівання, що лідери ЄС підтримають цю пропозицію Європейської комісії.

Глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн 3 грудня оголосила два рішення щодо фінансування України у 2026-27 роках, одне з них пропонує використати кошти від заморожених російських активів у ЄС для надання Україні "репараційної позики".

Ще до оголошення нової пропозиції Єврокомісією міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що вона є категорично неприйнятною.

Водночас інші країни ЄС виступають проти надання Бельгії безмежних гарантій для розблокування позики Україні.