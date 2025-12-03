В Эстонии считают предложение Еврокомиссии по активам РФ "настоящим прорывом"

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна крайне положительно оценил предложение Европейской комиссии использовать российские замороженные активы для предоставления так называемого "репарационного займа" Украине.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

По его словам, предложение ЕС использовать 210 млрд евро замороженных российских активов для обеспечения займа Украине является "настоящим прорывом". Он подчеркнул, что Эстония настаивала на этом с самого начала жестокой войны России.

"Россия нанесла ущерб (Украине) на сумму более 500 млрд евро, и Россия заплатит за это. Этот шаг ставит Украину в сильную позицию, которая позволит ей победить", – оценил эстонский дипломат.

Он выразил надежду, что лидеры ЕС поддержат это предложение Европейской комиссии.

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен 3 декабря объявила два решения по финансированию Украины в 2026-27 годах, одно из них предлагает использовать средства от замороженных российских активов в ЕС для предоставления Украине "репарационного займа".

Еще до объявления нового предложения Еврокомиссией министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что оно категорически неприемлемо.

В то же время другие страны ЕС выступают против предоставления Бельгии безграничных гарантий для разблокирования займа Украине.