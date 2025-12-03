У Путіна кажуть, що він та посланці Трампа обговорювали вступ України в НАТО

На зустрічі правителя Росії Владіміра Путіна з посланцями президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у вівторок обговорювалось питання членства України в НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив журналістам помічник Путіна Юрій Ушаков, його цитує російське агентство "Интерфакс".

Ушаков не став розкривати деталей цих обговорень, але підтвердив, що це питання справді обговорювали на зустрічі у Кремлі.

"Це – одне з ключових питань, воно обговорювалося", – сказав він журналістам, відповідаючи на поставлене запитання.

Ушаков додав, що російська і американська сторона домовились не давати конкретних коментарів про суть обговорень між Путіним і представниками Трампа, тому не став конкретизувати більше.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на тлі "мирних переговорів" наполягає на непорушності ухвалених раніше рішень Альянсу щодо перспектив вступу України до нього.

За даними телеканалу CNN, на переговорах Флориді українська та американська делегації обговорювали "креативний" шлях оформлення невступу України в НАТО.

Остання соціологія свідчить, що українці втрачають довіру до НАТО та вважають найкращою гарантією безпеки власну ядерну зброю.