У Путина говорят, что он и посланники Трампа обсуждали вступление Украины в НАТО

На встрече правителя России Владимира Путина с посланцами президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером во вторник обсуждался вопрос членства Украины в НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил журналистам помощник Путина Юрий Ушаков, его цитирует российское агентство "Интерфакс".

Ушаков не стал раскрывать деталей этих обсуждений, но подтвердил, что этот вопрос действительно обсуждали на встрече в Кремле.

"Это – один из ключевых вопросов, он обсуждался", – сказал он журналистам, отвечая на заданный вопрос.

Ушаков добавил, что российская и американская сторона договорились не давать конкретных комментариев о сути обсуждений между Путиным и представителями Трампа, поэтому не стал конкретизировать больше.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на фоне "мирных переговоров" настаивает на незыблемости принятых ранее решений Альянса о перспективах вступления Украины в него.

По данным телеканала CNN, на переговорах во Флориде украинская и американская делегации обсуждали "креативный" путь оформления невступления Украины в НАТО.

Последняя социология свидетельствует, что украинцы теряют доверие к НАТО и считают лучшей гарантией безопасности собственное ядерное оружие.