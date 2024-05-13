У Швейцарії провели перший з 1940 року з'їзд комуністичної партії

У Швейцарії відбувся установчий з'їзд нової політичної сили – Революційної комуністичної партії, яка стала першою з 1940 року партією, що ідентифікує себе як комуністична в цій країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo.

В установчому з'їзді швейцарської Революційної комуністичної партії (РКП) 10-12 травня взяли участь 342 людей – студенти й працівники, з яких десять оформили партійний квиток і ще майже 100 висловили бажання це зробити.

Політичний секретар РКП Дерсу Гері закликав до "повернення революційного комунізму" та додав, що нове покоління швейцарців "зробило революційні висновки" з кліматичної кризи, пандемії COVID-19, "імперіалістичних воєн та інфляції".

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Партія очікувано висловила солідарність із протестами проти військової операції Ізраїлю в Газі та стверджує, що поширення пропалестинського руху по всьому світу віщує "прийдешній революційний вибух".

У червні Революційна комуністична партія Швейцарії планує провести "Революційний комуністичний інтернаціонал".

У Швейцарії комуністична партія існувала з 1921 по 1940 рік, коли її заборонив уряд через заклики до насильницького повалення влади. Після завершення Другої світової війни заборону зняли, але на той час колишні комуністи пристали до більш центристської Соціал-демократичної партії.

Зауважимо, що в Литві тим часом обговорюють визнання колишньої комуністичної партії злочинною організацією.