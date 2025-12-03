Каллас "глибоко шокували" звинувачення у шахрайстві проти ексглави дипломатії ЄС

Представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас у листі до співробітників назвала звинувачення у шахрайстві проти своєї попередниці Федеріки Могеріні та колишнього генерального секретаря Європейської служби зовнішніх дій Стефано Санніно "глибоко шокуючими".

Про це вона написала у внутрішньому листі, надісланому в середу, 3 грудня, співробітникам Європейської служби зовнішніх справ (ЄСЗС), який є у розпорядженні Politico, пише "Європейська правда".

У листі Каллас заявила, що події, про які йдеться, "відбулися під час попередніх мандатів" у зовнішньополітичному відомстві ЄС, а також назвала їх "глибоко шокуючими".

Також у ньому викладено антикорупційні заходи, які її команда впровадила в Європейській службі зовнішніх справ, включно із оновленою "Стратегію боротьби з шахрайством, яка зараз повністю впроваджена і має вирішальне значення для підвищення прозорості".

"Це включає профілактику, навчання та посилення співпраці з OLAF [орган ЄС з боротьби з шахрайством], а також першу робочу угоду з EPPO. Я можу запевнити вас, що під моїм керівництвом доброчесність та підзвітність тільки покращаться, а поточний процес підкреслює, що запобіжні заходи введені та працюють", – акцентувала Каллас.

Вона завершила лист повідомленням, що в четвер, 4 грудня, вона проведе загальні збори, щоб відповісти на запитання співробітників щодо цих звинувачень.

Нагадаємо, 2 грудня після обшуків в Брюсселі та в Брюгге в рамках розслідування можливого шахрайства з використанням коштів ЄС у Бельгії було затримано Могеріні.

