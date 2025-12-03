Каллас "глубоко шокирована" обвинениями в мошенничестве против экс-главы дипломатии ЕС

Представительница ЕС по вопросам внешней и безопасности Кая Каллас в письме к сотрудникам назвала обвинения в мошенничестве против своей предшественницы Федерики Могерини и бывшего генерального секретаря Европейской службы внешних действий Стефано Саннино "глубоко шокирующими".

Об этом она написала во внутреннем письме, отправленном в среду, 3 декабря, сотрудникам Европейской службы внешних дел (ЕСВД), которое находится в распоряжении Politico, пишет "Европейская правда".

В письме Каллас заявила, что события, о которых идет речь, "произошли во время предыдущих мандатов" во внешнеполитическом ведомстве ЕС, а также назвала их "глубоко шокирующими".

Также в нем изложены антикоррупционные меры, которые ее команда внедрила в Европейской службе внешних дел, включая обновленную "Стратегию борьбы с мошенничеством, которая сейчас полностью внедрена и имеет решающее значение для повышения прозрачности".

"Это включает профилактику, обучение и усиление сотрудничества с OLAF [орган ЕС по борьбе с мошенничеством], а также первое рабочее соглашение с EPPO. Я могу заверить вас, что под моим руководством добросовестность и подотчетность только улучшатся, а текущий процесс подчеркивает, что меры предосторожности введены и работают", – подчеркнула Каллас.

Она завершила письмо сообщением, что в четверг, 4 декабря, она проведет общее собрание, чтобы ответить на вопросы сотрудников по поводу этих обвинений.

Напомним, 2 декабря после обысков в Брюсселе и в Брюгге в рамках расследования возможного мошенничества с использованием средств ЕС в Бельгии была задержана Могерини.

