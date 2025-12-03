Рютте: "одна-дві" країни НАТО скоро приєднаються до програми PURL

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що принаймні ще одна держава НАТО готує рішення про приєднання до програми PURL із закупівлі американської зброї для України.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу в середу.

Рютте сказав, що кількість країн, які ще приєднались до програми PURL, "справді невелика".

"Понад дві третини союзників (членів НАТО. – Ред.) вже взяли на себе зобов'язання. Нам відомо, що одна-дві країни зараз готують рішення в урядових колах, і ми маємо підстави вірити, що результат буде позитивним", – додав він.

Генсек також згадав, що до PURL приєднались Нова Зеландія та Австралія, які не є членами НАТО, додавши, що "це забезпечує нам стабільний потік зброї в Україну з основних запасів США".

"А також це сигнал Владіміру Владіміровічу Путіну, що ми нікуди не підемо. Ми тут були і будемо. Ми тут, щоб переконатися, що Україна має все необхідне для подальшого розвитку", – сказав Рютте.

Генеральний секретар НАТО нещодавно заявив, що якщо мирні перемовини не будуть успішними, необхідно чинити тиск на Росію: через стійке надання військової допомоги України та через запровадження антиросійських санкцій.

Раніше міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що участь його країни в PURL на тлі триваючих мирних переговорів буде "передчасною".