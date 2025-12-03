Рютте: "одна-две" страны НАТО скоро присоединятся к программе PURL

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что по крайней мере еще одно государство НАТО готовит решение о присоединении к программе PURL по закупке американского оружия для Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел Альянса в среду.

Рютте сказал, что количество стран, которые еще присоединились к программе PURL, "действительно невелико".

"Более двух третей союзников (членов НАТО. – Ред.) уже взяли на себя обязательства. Нам известно, что одна-две страны сейчас готовят решение в правительственных кругах, и мы имеем основания верить, что результат будет положительным", – добавил он.

Генсек также упомянул, что к PURL присоединились Новая Зеландия и Австралия, которые не являются членами НАТО, добавив, что "это обеспечивает нам стабильный поток оружия в Украину из основных запасов США".

"А также это сигнал Владимиру Владимировичу Путину, что мы никуда не уйдем. Мы здесь были и будем. Мы здесь, чтобы убедиться, что Украина имеет все необходимое для дальнейшего развития", – сказал Рютте.

Генеральный секретарь НАТО недавно заявил, что если мирные переговоры не будут успешными, необходимо оказывать давление на Россию: через устойчивое предоставление военной помощи Украине и через введение антироссийских санкций.

Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что участие его страны в PURL на фоне продолжающихся мирных переговоров будет "преждевременным".