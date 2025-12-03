У США кажуть, що Китай виконує свої зобов’язання щодо закупівлі сої

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Китай виконує свої зобов'язання за торговельною угодою між Вашингтоном і Пекіном, зокрема – щодо закупівлі соєвих бобів.

Про це він сказав на саміті New York Times Dealbook, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Бессент зазначив, що дуже оптимістично налаштований щодо економіки США в наступному році, з огляду на збільшення капітальних інвестицій, але зазначив, що зниження процентних ставок є необхідним, враховуючи ослаблення деяких секторів, зокрема житлового будівництва.

Він наголосив, що Китай виконує свої зобов'язання за торговельною угодою між Вашингтоном і Пекіном, включно із закупівлею 12 млн метричних тонн соєвих бобів, яка, за його словами, буде завершена до кінця лютого 2026 року.

"Я скажу, що Китай виконує всі частини угоди, кожну частину угоди", – додав американський міністр.

Нагадаємо, 30 жовтня Трамп заявив, що задоволений результатами своєї зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном, зазначивши, що їм вдалось домовитись "майже про все".

31 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що скасує всі мита на китайські товари, пов'язані з фентанілом, якщо Пекін посилить контроль за експортом цього наркотику та хімічних речовин, що використовуються для його виробництва.

На початку листопада Китай призупинив заборону на експорт деяких матеріалів подвійного призначення до США. Окрім цього, Міністерство торгівлі Китаю оголосило, що країна внесе зміни до переліку хімічних речовин, які є прекурсорами наркотиків, і вимагатиме ліцензії на експорт певних хімічних речовин до США, Канади та Мексики.