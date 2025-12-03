В США говорят, что Китай выполняет свои обязательства по закупке сои

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Китай выполняет свои обязательства по торговому соглашению между Вашингтоном и Пекином, в частности – по закупке соевых бобов.

Об этом он сказал на саммите New York Times Dealbook, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Бессент отметил, что очень оптимистично настроен в отношении экономики США в следующем году, учитывая увеличение капитальных инвестиций, но отметил, что снижение процентных ставок является необходимым, учитывая ослабление некоторых секторов, в частности жилищного строительства.

Он подчеркнул, что Китай выполняет свои обязательства по торговому соглашению между Вашингтоном и Пекином, включая закупку 12 млн метрических тонн соевых бобов, которая, по его словам, будет завершена до конца февраля 2026 года.

"Я скажу, что Китай выполняет все части соглашения, каждую часть соглашения", – добавил американский министр.

Напомним, 30 октября Трамп заявил, что доволен результатами своей встречи с китайским лидером Си Цзиньпином, отметив, что им удалось договориться "почти обо всем".

31 октября президент США Дональд Трамп заявил, что отменит все пошлины на китайские товары, связанные с фентанилом, если Пекин усилит контроль за экспортом этого наркотика и химических веществ, используемых для его производства.

В начале ноября Китай приостановил запрет на экспорт некоторых материалов двойного назначения в США. Кроме того, Министерство торговли Китая объявило, что страна внесет изменения в перечень химических веществ, являющихся прекурсорами наркотиков, и будет требовать лицензию на экспорт определенных химических веществ в США, Канаду и Мексику.