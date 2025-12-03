Румунія: НАТО необхідно посилити свою присутність на східному фланзі Європи

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою заявила, що НАТО необхідно посилити свою присутність на східному фланзі Європи.

Про це вона сказала в інтерв’ю Bloomberg, пише "Європейська правда".

Цою заявила, що позиція НАТО щодо стримування та оборони на східному фланзі "повинна бути посилена, а не послаблена".

"Ми не приймаємо ні нинішніх, ні майбутніх обмежень", – акцентувала вона.

Також вона наголосила, що Україні потрібна "детальна, узгоджена мирна угода з гарантіями безпеки", а не просто перемир'я.

"Неприйнятно розглядати сценарій, за якого Росія все ще матиме стимул і свободу збільшувати свій військово-промисловий потенціал, тоді як Україна матиме обмеження щодо розвитку власної армії", – підсумувала міністерка.

Як відомо, Румунія регулярно потерпає від порушень повітряного простору російськими дронами типу "Шахед", що атакують українські порти на Дунаї.

Черговий такий інцидент стався вночі 25 листопада. Молдова зафіксувала проліт шести БпЛА, одна з "Гербер" приземлилась на дах будівлі у сільській місцевості.

У Румунії апарат, схожий на "Герберу", залетів на понад 100 км вглиб від кордонів з Україною і розбився у дворі приватної садиби. Це найглибше з відомих вторгнень російського безпілотника в Румунію за час повномасштабної війни.