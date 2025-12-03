Румыния: НАТО необходимо усилить свое присутствие на восточном фланге Европы

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою заявила, что НАТО необходимо усилить свое присутствие на восточном фланге Европы.

Об этом она сказала в интервью Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Цою заявила, что позиция НАТО по сдерживанию и обороне на восточном фланге "должна быть усилена, а не ослаблена".

"Мы не принимаем ни нынешних, ни будущих ограничений", – акцентировала она.

Также она подчеркнула, что Украине нужно "детальное, согласованное мирное соглашение с гарантиями безопасности", а не просто перемирие.

"Неприемлемо рассматривать сценарий, при котором Россия все еще будет иметь стимул и свободу увеличивать свой военно-промышленный потенциал, тогда как Украина будет иметь ограничения по развитию собственной армии", – подытожила министр.

Как известно, Румыния регулярно страдает от нарушений воздушного пространства российскими дронами типа "Шахед", атакующими украинские порты на Дунае.

Очередной такой инцидент произошел ночью 25 ноября. Молдова зафиксировала пролет шести БпЛА, одна из "Гербер" приземлилась на крышу здания в сельской местности.

В Румынии аппарат, похожий на "Герберу", залетел более чем на 100 км вглубь от границ с Украиной и разбился во дворе частной усадьбы. Это самое глубокое из известных вторжений российского беспилотника в Румынию за время полномасштабной войны.