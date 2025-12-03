Премьер Грузии отрицает использование запрещенных веществ во время разгона протестов

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что во время разгона протестов в ноябре-декабре прошлого года в водометах было "определенное вещество", но не "камит", о котором ранее говорилось в расследовании BBC.

Его слова цитирует Эхо Кавказа, пишет "Европейская правда".

По словам Кобахидзе, химическое соединение "камит", о котором говорится в журналистском расследовании британской телекомпании BBC, МВД "не только не использовало, но и никогда не покупало".

"Вещество действительно было смешано, главное – было ли это вещество запрещенным или нет. Это то, что можно сказать. Остальное – в рамках расследования, которое ведет Служба государственной безопасности. Все детали, касающиеся порошка, будут обнародованы", – заявил он.

На вопрос журналиста, может ли он исключить, что Министерство внутренних дел во время разгона акции не использовало "другие запрещенные вещества под определенным кодом", Кобахидзе ответил:

"Вероятно, МВД проверило бы информацию о том, какой тип порошка когда-то приобрел Вано Мерабишвили (экс-министр внутренних дел). Однако это мое предположение. Лучше дождаться расследования и его результатов", – сказал он.

Отметим, правящая партия Грузии "Грузинская мечта" заявила, что начинает правовой спор против BBC после расследования.

