Ексглава дипломатії ЄС уперше прокоментувала звинувачення в корупції

Колишня головна дипломатка Євросоюзу Федеріка Могеріні, звинувачена в шахрайстві, у середу сказала, що співпрацюватиме зі слідством і "довіряє системі правосуддя".

Як пише "Європейська правда", відповідний коментар поширила пресслужба Коледжу Європи, який очолює Могеріні.

Могеріні затримали у вівторок у зв'язку з розслідуванням щодо того, чи був публічний тендер з вибору вищого навчального закладу, який би приймав Дипломатичну академію ЄС, сфальсифікований на користь Коледжу Європи.

У справі, крім Могеріні, фігурує колишній генеральний секретар Європейської служби зовнішніх справ Стефано Санніно та неназваний співробітник Коледжу Європи.

"За свою тривалу історію Коледж завжди застосовував і продовжуватиме застосовувати найвищі стандарти доброчесності та справедливості. Вже три роки Дипломатична академія Європейського Союзу пропонує своїм учасникам найвищу якість навчання та практики", – сказала Могеріні в заяві.

Вона додала, що "повністю довіряє системі правосуддя і впевнена, що правильність дій Коледжу буде підтверджена".

"Я, звичайно, продовжуватиму повністю співпрацювати з органами влади", – сказала колишня дипломатка ЄС.

Бельгійська поліція у середу звільнила з-під варти Могеріні та Санніно після того, як їх затримали для допиту у зв'язку з розслідуванням справи про шахрайство та коли їм оголосили звинувачення.

