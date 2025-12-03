Экс-глава дипломатии ЕС впервые прокомментировала обвинения в коррупции

Бывшая главная дипломатка Евросоюза Федерика Могерини, обвиненная в мошенничестве, в среду заявила, что будет сотрудничать со следствием и "доверяет системе правосудия".

Как пишет "Европейская правда", соответствующий комментарий распространила пресс-служба Колледжа Европы, который возглавляет Могерини.

Могерини задержали во вторник в связи с расследованием того, был ли публичный тендер по выбору высшего учебного заведения, которое бы принимало Дипломатическую академию ЕС, сфальсифицирован в пользу Колледжа Европы.

В деле, кроме Могерини, фигурирует бывший генеральный секретарь Европейской службы внешних дел Стефано Саннино и неназванный сотрудник Колледжа Европы.

"За свою долгую историю Колледж всегда применял и будет продолжать применять самые высокие стандарты добропорядочности и справедливости. Уже три года Дипломатическая академия Европейского Союза предлагает своим участникам высочайшее качество обучения и практики", – сказала Могерини в заявлении.

Она добавила, что "полностью доверяет системе правосудия и уверена, что правильность действий Колледжа будет подтверждена".

"Я, конечно, буду продолжать полностью сотрудничать с органами власти", – сказала бывшая дипломат ЕС.

Бельгийская полиция в среду освободила из-под стражи Могерини и Саннино после того, как их задержали для допроса в связи с расследованием дела о мошенничестве и когда им объявили обвинения.

Подробнее об этих событиях читайте в материале "ЕвроПравды": Коррупция в сердце Европы: что известно об обысках и задержаниях экс-руководителей дипломатии ЕС