МЗС Литви вручило тимчасово повіреному у справах Білорусі ноту протесту через гібридні атаки

Литовське Міністерство закордонних справ викликало тимчасово повіреного у справах Білорусі та вручило йому ноту протеста на тлі систематичних гібридних атак.

Про це повідомило LRT, передає "Європейська правда".

Міністерство закордонних справ Литви вимагає, щоб Білорусь негайно припинила свої гібридні атаки та дозволила незаконно затриманим вантажівкам повернутися до країни.

"Представника Білоруського посольства попросили забезпечити виконання Білоруссю своїх міжнародних зобов'язань і негайне вжиття всіх заходів для забезпечення контролю над своїм повітряним простором і державними кордонами з метою запобігання таким порушенням, а також вжиття конкретних і ефективних заходів для припинення міжнародних злочинів, скоєних організованими злочинцями", – завили у МЗС країни.

Мінськ також попередили, що якщо він не вживе заходів для припинення економічного шантажу та повернення незаконно захопленого майна, що належить громадянам і компаніям ЄС, Литва незабаром зв'яжеться з відповідними міжнародними організаціями, щоб поінформувати їх про ризики та загрози, пов'язані з міжнародними вантажними перевезеннями в Білорусі та через її територію.

Представника Білорусі також поінформували, що через ці грубі порушення міжнародного права Литва залишає за собою право вжити відповідних правових заходів, вимагати від Білорусі відповідальності, компенсації збитків та вжити інших заходів у відповідь на національному, європейському або міжнародному рівні.

Зазначимо, напередодні прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що її країна може знову закрити кордон з Білоруссю, якщо контрабанда повітряними кулями продовжуватиме надходити в країну. Водночас Ругінене наголосила, що повторне закриття кордону із Білоруссю необхідно тісно координувати із США.

А міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович заявив, що у зв'язку з загрозою метеозондів із контрабандою з Білорусі країна розглядає можливість введення надзвичайного стану.