МИД Литвы вручил временному поверенному в делах Беларуси ноту протеста из-за гибридных атак

Литовское Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах Беларуси и вручило ему ноту протеста на фоне систематических гибридных атак.

Об этом сообщило LRT, передает "Европейская правда".

Министерство иностранных дел Литвы требует, чтобы Беларусь немедленно прекратила свои гибридные атаки и позволила незаконно задержанным грузовикам вернуться в страну.

"Представителя белорусского посольства попросили обеспечить выполнение Беларусью своих международных обязательств и немедленное принятие всех мер для обеспечения контроля над своим воздушным пространством и государственными границами с целью предотвращения таких нарушений, а также принятие конкретных и эффективных мер для пресечения международных преступлений, совершенных организованными преступниками", – заявили в МИД страны.

Минск также предупредили, что если он не примет меры для прекращения экономического шантажа и возврата незаконно захваченного имущества, принадлежащего гражданам и компаниям ЕС, Литва вскоре свяжется с соответствующими международными организациями, чтобы проинформировать их о рисках и угрозах, связанных с международными грузовыми перевозками в Беларуси и через ее территорию.

Представителя Беларуси также проинформировали, что из-за этих грубых нарушений международного права Литва оставляет за собой право принять соответствующие правовые меры, требовать от Беларуси ответственности, компенсации убытков и принять другие ответные меры на национальном, европейском или международном уровне.

Отметим, накануне премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что ее страна может снова закрыть границу с Беларусью, если контрабанда воздушными шарами будет продолжать поступать в страну. В то же время Ругинене подчеркнула, что повторное закрытие границы с Беларусью необходимо тесно координировать с США.

А министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что в связи с угрозой метеозондов с контрабандой из Беларуси страна рассматривает возможность введения чрезвычайного положения.